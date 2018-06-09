В Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Порошенко

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко 9 июня провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе Киева.

Путин потребовал немедленно освободить журналистов, арестованных на Украине. В свою очередь, Порошенко выразил обеспокоенность состоянием здоровья задержанных в России граждан Украины, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, главы двух государств договорились, что в скором времени заключенных посетят уполномоченные по правам человека.

Путин и Порошенко также обсудили ситуацию в Донбассе и ход реализации минских соглашений.