В Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Порошенко
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко 9 июня провели телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе Киева.
Путин потребовал немедленно освободить журналистов, арестованных на Украине. В свою очередь, Порошенко выразил обеспокоенность состоянием здоровья задержанных в России граждан Украины, сообщает «РИА Новости».
Кроме того, главы двух государств договорились, что в скором времени заключенных посетят уполномоченные по правам человека.
Путин и Порошенко также обсудили ситуацию в Донбассе и ход реализации минских соглашений.