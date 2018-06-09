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Умерла сыгравшая в «Улицах разбитых фонарей» актриса Малыщицкая

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Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая, сыгравшая в фильме «Гадкие лебеди» и сериале «Улицы разбитых фонарей», скоропостижно скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

В сообщении говорится, что актриса вместе с отцом, режиссером Владимиром Малыщицким, стояла у истоков ленинградского Молодежного театра и сыграла во многих постановках, включая легендарный спектакль «Сто братьев Бесстужевых». Позже отец и дочь создали Камерный театр Малыщицкого. Там актриса сыграла в постановках «Вишневый сад», «Женитьба» и многих других.

Причина смерти актрисы не указывается. Дату прощания пообещали объявить позже.

Малыщицкая родилась в 1961 году. Окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) и Государственный институт театрального искусства (ГИТИС).

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