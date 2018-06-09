Мурманские полицейские спасли жизнь ребенка в Калининграде

В Калининграде сотрудники сводного отряда полиции Мурманской области спасли пятилетнего мальчика. Инцидент произошел 31 мая во время патрулирования улиц.

Как рассказали «Калининград.Ru» в пресс-службе регионального УМВД, на улице Фермора к полицейским обратилась 34-летняя женщина. Мальчик у нее на руках не дышал. Старший сержант полиции Виталий Савельев сделал ребенку искусственное дыхание, а капитан полиции Виктория Полосова вызвала скорую помощь. Прибывшие медработники отвезли мальчика в больницу.

В апреле глава МВД России Владимир Колокольцев наградил полицейского из Оренбургской области. Лейтенант Илья Еськин зашел в горящий дом и спас четырехлетнюю девочку. Пожар произошел в Орске.