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Почти 400 млн рублей потратят на благоустройство 20 парков Подмосковья

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Порядка 20 парков Московской области планируют благоустроить в этом году за 400 млн рублей. На каждый парк потратят по 20 млн.

Как сообщила первый вице-премьер регионального правительства Ольга Забралова, в этом году работы по благоустройству пройдут в 19 парках. Денежные средства выделяются в рамках софинансирования из местного и областного бюджетов. Каждая сторона выделит по 10 млн рублей на парк, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Работы первой очереди были уже проведены. Например, в парке Реутова обустраивают площадку для маломобильных граждан, а в балашихинской «Пехорке» обустроили основание для спортивной площадки.

По словам вице-премьера, за последние пять лет количество парков в регионе увеличилось с 25 до 92 благодаря губернаторской программе «Парки Подмосковья».

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