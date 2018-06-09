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Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России

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Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма в состав России допустил его предшественник в Белом доме Барак Обама.

Свою позицию американский лидер изложил, выступая 9 июня на саммите «большой семерки» в Канаде.

«Крым был упущен в период администрации Oбамы. Он позволил России взять Крым», — сказал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что, несмотря на все им сказанное, с момента описываемых событий уже «прошло много времени», передает ТАСС.

Крым стал частью РФ в 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к России. Украина не признала итоги голосования. 

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