Трамп утверждает, что Обама допустил возвращение Крыма в состав России

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Крыма в состав России допустил его предшественник в Белом доме Барак Обама.

Свою позицию американский лидер изложил, выступая 9 июня на саммите «большой семерки» в Канаде.

«Крым был упущен в период администрации Oбамы. Он позволил России взять Крым», — сказал Трамп.

При этом президент США подчеркнул, что, несмотря на все им сказанное, с момента описываемых событий уже «прошло много времени», передает ТАСС.

Крым стал частью РФ в 2014 году в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказалось за присоединение к России. Украина не признала итоги голосования.