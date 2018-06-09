Прямой эфир

Уволенной за фото в купальнике омской учительнице предложили вернуться

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учительница истории, уволенная из-за фото в купальнике, выложенной в соцсетях, сможет продолжить работу по своей специальности. Об этом сообщили в правительстве Омской области.

Данный инцидент обсудили на встрече глава Минобразования Татьяна Дернова, руководство школы и учительница Виктория Попова.

«В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории учителем», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе омского правительства.

Поповой предложили вернуться на работу в любую школу Омска. Она, в свою очередь, сказала, что подумает над предложением.

Виктория Попова проходила обучение в модельной школе, где снималась в купальнике. Девушка не выкладывала фотографии в соцсетях — их опубликовало агентство с целью рекламы. В результате девушке пришлось написать заявление на увольнение, поскольку ее поведение не соответствовало школьному кодексу этики педагогов. Пользователи соцсетей встали на защиту педагога, посчитав увольнение возмутительным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учительницу в Москве уволили за поход с детьми на постановку по Хаксли
Пилотов «Победы» уволили за попытку пьяными вылететь в Махачкалу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017