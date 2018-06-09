Уволенной за фото в купальнике омской учительнице предложили вернуться

Учительница истории, уволенная из-за фото в купальнике, выложенной в соцсетях, сможет продолжить работу по своей специальности. Об этом сообщили в правительстве Омской области.

Данный инцидент обсудили на встрече глава Минобразования Татьяна Дернова, руководство школы и учительница Виктория Попова.

«В ходе встречи обсуждались варианты урегулирования конфликта и был решен вопрос с дальнейшим трудоустройством Виктории учителем», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе омского правительства.

Поповой предложили вернуться на работу в любую школу Омска. Она, в свою очередь, сказала, что подумает над предложением.

Виктория Попова проходила обучение в модельной школе, где снималась в купальнике. Девушка не выкладывала фотографии в соцсетях — их опубликовало агентство с целью рекламы. В результате девушке пришлось написать заявление на увольнение, поскольку ее поведение не соответствовало школьному кодексу этики педагогов. Пользователи соцсетей встали на защиту педагога, посчитав увольнение возмутительным.