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Приложение «Метро Москвы» обновится к началу ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Савостьянов Сергей
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Мобильное приложение «Метро Москвы» обновится к началу ЧМ-2018. В нем появится специальный раздел для болельщиков, который поможет не только ориентироваться в транспортной системе, но и напомнит расписание матчей и дорогу к трибунам стадиона «Лужники». Об этом рассказал первый замначальника столичного метрополитена Роман Латыпов.

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Через приложение также можно будет заказать аккредитованное для работы на ЧМ-2018 такси, передает «Российская газета».

Новый раздел для болельщиков появится и на едином транспортном портале Москвы. Он будет доступен на семи языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, арабском и китайском. С его помощью гости города смогут прокладывать маршруты на всех видах транспорта, ориентироваться в тарифах и расписаниях.

Ранее 9 июня МВД России направило в посольства стран — участниц ЧМ-2018 памятки для болельщиков. В частности, там прописан перечень запрещенных к проносу на стадионы предметов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. Матчем открытия станет игра между сборными России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники».

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