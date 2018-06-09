Прямой эфир

Трамп сравнил США со свиньей-копилкой

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты были похожи на свинью-копилку, которую опустошали все, кто хотел, но эта ситуация заканчивается, заявил президент страны Дональд Трамп.

Выступая перед журналистами в ходе встречи «большой семерки», Трамп заявил, что уничтожение торговых барьеров должно стать «окончательной вещью». Вместе с тем он напомнил о «смешных и неприемлемых» пошлинах на американские товары и пообещал избавиться от них.

«Эта ситуация закончится. В противном случае мы прекратим торговать с ними [партнерами США]. Мы как свинья-копилка, которую все грабят, но этому настает конец», — приводит слова американского лидера New York Times.

Ранее в ходе G7 Трамп обвинил власти Канады и Франции в установлении высоких торговых пошлин и создании барьеров в торговле для американских компаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Десятки послов стран ЕС обратились к Трампу из-за введения пошлин
ЕС введет пошлины на товары из США с начала июля

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017