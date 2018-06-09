Трамп сравнил США со свиньей-копилкой

Соединенные Штаты были похожи на свинью-копилку, которую опустошали все, кто хотел, но эта ситуация заканчивается, заявил президент страны Дональд Трамп.

Выступая перед журналистами в ходе встречи «большой семерки», Трамп заявил, что уничтожение торговых барьеров должно стать «окончательной вещью». Вместе с тем он напомнил о «смешных и неприемлемых» пошлинах на американские товары и пообещал избавиться от них.

«Эта ситуация закончится. В противном случае мы прекратим торговать с ними [партнерами США]. Мы как свинья-копилка, которую все грабят, но этому настает конец», — приводит слова американского лидера New York Times.

Ранее в ходе G7 Трамп обвинил власти Канады и Франции в установлении высоких торговых пошлин и создании барьеров в торговле для американских компаний.