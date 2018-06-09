Титов ответил критикам инициативы по введению сбора на импортное вино

Предложение ввести в России сбор на импортное вино призвано помочь России занять «предназначенное ей природой» место в мировом виноделии. Об этом заявил автор инициативы, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте России, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов.

В комментарии РБК он отметил, что многие критики предложения обвиняют его в лоббировании собственных интересов, и призвал разобраться в ситуации.

Бизнес-омбудсмен заявил, что в России около 500 тыс. га южных земель, потенциально пригодных для виноградников. Это, по его словам, всего вдвое меньше, чем площадь виноградников в Испании или Франции, но потенциал реализован лишь на малую часть. Он отметил, что инвестиции в посадку виноградников — это «длинные» деньги, с которыми сейчас проблема и у государства, и у бизнеса.

Сборы с импортного вина, по мнению Титова, помогут сбалансировать конкурентоспособность, так как за каждым импортером стоит огромная корпорация, имеющая ресурсы для демпинга. Кроме того, подобные меры поддержат отечественных виноделов.

Ранее 9 июня газета «Ведомости» сообщила, что Титов написал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил идею введения сбора на импортные вина, а также виноматериалы, коньячные спирты и, возможно, крепкий алкоголь. По его подсчетам, это принесет до 30 млрд рублей в год.

Семье Титова принадлежит один из крупнейших винных домов России «Абрау-Дюрсо».