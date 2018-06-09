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Умерла актриса Татьяна Малыщицкая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая скончалась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке.

«Бескомпромиссный человек и талантливая актриса, Татьяна Малыщицкая вместе со своим отцом стояла у истоков ленинградского Молодежного театра», — говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются. Дата прощания будет объявлена дополнительно, заявили в театре.

В пресс-службе напомнили, что после ухода из Молодежного театра Малыщицкая вместе с отцом участвовала в создании Камерного театра Малыщицкого.

Татьяна Малыщицкая родилась в 1961 году. Она играла в спектаклях «Лицей, который не кончается», «Две стрелы», «Иванов», «Женитьба», «На всякого мудреца довольно простоты», «Вишневый сад» и многих других. Кроме того, актриса сыграла в фильме «Гадкие лебеди», сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ленинград 46», «Тайны следствия».

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