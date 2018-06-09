Конте попросил не ждать быстрой отмены антироссийских санкций

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что антироссийские санкции будут отменены не сразу.

«Мы выступаем за диалог с Россией, но это не означает, что за мгновение будет отменена система санкций», — сказал он на полях саммита G7.

5 июня итальянский премьер выступил за пересмотр системы европейских санкций против России. Позже он сообщил, что Италия рассмотрит возможность наложения вето на продление ограничительных мер в отношении Москвы. Этот вопрос будет обсуждаться на совете ЕС в конце месяца.

С 2014 года Евросоюз поэтапно вводит в отношении России санкции из-за конфликта на востоке Украины и вхождения Крыма в состав РФ. Ограничения затронули отдельных физических лиц, а также юридические лица и даже целые сектора российской экономики.