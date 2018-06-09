Двух жителей Рязанской области обвиняют в даче ложных показаний

В Рязанской области будут судить двух мужчин за ложные свидетельства. Они пытались покрывать своего знакомого, обвиняемого в содержании притона.

По данным следствия, мужчины проходили свидетелями по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в содержании наркопритона. Они во время суда сообщили, что знакомый не предоставлял им помещение для потребления наркотиков. При этом мужчины были предупреждены об ответственности за лжесвидетельство, уточняет РИА «7 новостей».

Несмотря на ложные показания, местного жителя признали виновным в содержании наркопритона. После этого на свидетелей завели уголовное дело. Материалы переданы в суд.