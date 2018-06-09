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Бульвар Мартынова в Омске благоустроят к сентябрю за 23 млн рублей

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Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска разместило аукцион на благоустройство бульвара Мартынова. Максимальная стоимость контракта составит 23,5 млн рублей.

Исходя из документации, на бульваре будет высажено множество деревьев, появятся скалодром, качели, игровой и спортивный комплексы, карусель, скамейки, урны и многое другое, сообщает РИА «Омск-информ».

Стоимость всех работ составит 23,5 млн рублей. Подрядчик должен будет завершить все работы до 1 сентября 2018 года.

Благоустройство парка проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды. Проект благоустройства бульвара Мартынова стал одним из шести проектов, которые выбрали омичи путем голосования.

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