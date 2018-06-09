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Более 4,5 кг немецкого сыра сожгли в Волгограде

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На «Колхозном рынке» в городе Волжском Волгоградской области продавали сыр, запрещенный к сбыту по санкционным правилам. Изъято более 4,5 кг «Дорблю», сделанного в Германии.

Изъятый продукт полностью уничтожили путем сжигания на территории ООО «Экостандарт» в Волгограде. Весь процесс сняли на видео. Об этом сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Как ранее писал портал iz.ru, по итогам девяти месяцев 2017 года производство сыров в России увеличилось на 5,2% в годовом исчислении. При этом по сравнению с 2013 годом производство снизилось на 2,5%. Эксперты связывают это с тем, что в России до введения продуктового эмбарго на определенные виды иностранных сыров не было устоявшихся традиций сыроварения в отличие от стран Западной и Южной Европы.

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