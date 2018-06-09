Прямой эфир

Мемориал памяти воинам-землякам открыли в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В поселке Кузьминском в Тамбовской области состоялось открытие военно-исторического мемориала памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это уже 112-й комплекс на территории региона.

Мемориал выполнен в виде 14 плит с 228 именами жителей села, которые не вернулись домой с войны. Комплекс расположили на месте старого памятника, который требовал масштабной реконструкции. Эксперты оценили стоимость работ и пришли к выводу, что устроить новый мемориал будет дешевле. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На возведение военно-исторического комплекса потребовалось два месяца. Торжественную церемонию открытия посетили жители окрестных сел и школьники, творческие коллективы исполнили военно-патриотические песни.

Еще два мемориала в ближайшее время будут открыты в Бондарском и Ржаксинском районах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Брянска ищут деньги на памятник жертвам репрессий
Памятниками культуры признали два старинных дома в Тамбове

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017