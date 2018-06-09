Мемориал памяти воинам-землякам открыли в Тамбовской области

В поселке Кузьминском в Тамбовской области состоялось открытие военно-исторического мемориала памяти воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это уже 112-й комплекс на территории региона.

Мемориал выполнен в виде 14 плит с 228 именами жителей села, которые не вернулись домой с войны. Комплекс расположили на месте старого памятника, который требовал масштабной реконструкции. Эксперты оценили стоимость работ и пришли к выводу, что устроить новый мемориал будет дешевле. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

На возведение военно-исторического комплекса потребовалось два месяца. Торжественную церемонию открытия посетили жители окрестных сел и школьники, творческие коллективы исполнили военно-патриотические песни.

Еще два мемориала в ближайшее время будут открыты в Бондарском и Ржаксинском районах.