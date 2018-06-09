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Назначены дополнительные выборы в Рязанскую облдуму

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В субботу, 9 июня, Рязанская областная избирательная комиссия назначила дополнительные выборы в Рязанскую областную думу по округу 10. Голосование состоится 9 сентября.

Дополнительные выборы проведут в связи с тем, что депутат по округу Никита Гордеев сложил полномочия, отмечает РИА «7 новостей».

Напомним, в Оренбургской области уменьшится количество избирательных участков. На сегодняшний день в регионе насчитывается 1754 комиссии. После изменений и объединения УИК их станет 1699 — на 55 меньше.

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