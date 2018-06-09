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Три общественных пляжа откроют в Иркутской области

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Три общественных пляжа планируют открыть для отдыхающих в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

После проведенных проверок в Иркутской области будут открыты пляж «Еловский пруд» в Ангарске, на заливе Якоби в Иркутске и на Байкале в районе поселка Хужир. Согласно нормативам, места для купания обеспечены буйками и знаками, запрещающими въезд судов, сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации МЧС, через полторы-две недели должно произойти резкое увеличение числа отдыхающих. Это будет связано с приходом жаркой погоды.

Помимо трех общественных пляжей на территории области планируется открытие 12 пляжей на территории детских оздоровительных лагерей.

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