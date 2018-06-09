В Севастополе напомнили Порошенко об основании города Российской империей

Сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева напомнила президенту Украины Петру Порошенко, что город стал российским по решению народа, принятого в результате референдума, и не собирается возвращаться под юрисдикцию другого государства.

По словам парламентария, не стоит реагировать на любые утопические мечты человека, даже если он является главой страны. Она напомнила, что крымчане, и севастопольцы в том числе, высказали свое отношение к истории и судьбе города.

«Народ свой выбор сделал на референдуме... Севастополь, если Петр Алексеевич что-то забыл, был основан Российской империей и является носителем духа Российской империи», — заявила Тимофеева НСН.

Она добавила также, что Севастополь, всегда являвшийся русским форпостом на Черном море, причалил в свою родную гавань и из России никуда никогда не уйдет.

То, что Порошенко не признает принадлежности Севастополя к России, обусловлено, по мнению сенатора, заданными правилами игры, в которую сейчас все вынуждены играть.

«Нам приходится встречаться с нашими западными партнерами в рамках парламентского взаимодействия, и когда речь заходит о Крыме, то это как испорченная пластинка — аннексия, аннексия, аннексия», — подчеркнула Тимофеева.

Ситуация, связанная с признанием или непризнанием Севастополя, продиктована лишь нежеланием дать реальную оценку событиям, происходившим на Украине в 2014 году, резюмировала парламентарий.

Председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, в свою очередь, что заявление Порошенко о намерении водрузить в городе украинский флаг выглядит как измышление больного сознания.

«Севастополь, даже когда был в составе Украины, был городом русским по составу населения, по доминированию языка, по своим традициям и обычаям», — цитирует Алтабаеву «РИА Новости».

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации 18 марта 2014 года после волеизъявления жителей полуострова в ходе референдума. За воссоединение с Россией проголосовало более 95% жителей.