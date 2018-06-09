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Возбуждено дело о хищении при создании канализации в Орловской области

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В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве канализации в деревне Овсянниково. Согласно предварительным данным следствия, в декабре 2015 года «Орелгосзаказчик» и «СегментСтрой» заключили контракт стоимостью свыше 31 млн рублей.

Акты о приемке были подписаны, однако сети водоотведения надлежащим образом не функционируют, работы по благоустройству на общую сумму более 2 млн 200 тыс. рублей не выполнены. Об этом сообщает InfoOrel.ru. В марте 2018 года управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, суд в ЕАО вынес решение в отношении бывшего бухгалтера исправительной колонии. Она приговорена к полутора годам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. рублей за крупное хищение. Женщину признали виновной по статье «Хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

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