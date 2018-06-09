Пользователи раскритиковали фото Королевой с Овечкиным

Пользователи Сети раскритиковали фотографию певицы Наташи Королевой с хоккеистом Александром Овечкиным. Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) 8 Июн 2018 в 1:58 PDT

На фотографии Королева стоит, приобняв форварда сборной России и клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Сам обладатель Кубка Стэнли на снимке обнажен по пояс. «Саша! Ты сделал это! Кубок Стэнли! Поздравляю и горжусь!» — цитирует сообщение певицы «Ридус».

На снимок неоднозначно отреагировали подписчики певицы. Кто-то удивлялся столь «близким» отношениям певицы с хоккеистом, другие просили напомнить, за какую российскую команду играет Овечкин. Одна из поклонниц игрока сообщила, что переживала за спортсмена последние 13 лет и очень рада его успеху.

Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли 8 июня. «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 4:3.