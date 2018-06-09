Прямые рейсы в Симферополь запускают из Липецка

Аэропорт Липецка расширил сеть региональных маршрутов. С 9 июня запущены прямые рейсы в Симферополь.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Bombardier вместимостью 50 кресел. Рейсы стоят в расписании дважды в неделю — по средам и субботам. Обслуживать направление будет авиакомпания «РусЛайн». Об этом сообщает Lipetskmedia.

В аэропорту уточняют, что стоимость билетов составит около 10,2 тыс. рублей.

Ранее рейсы из Липецка в Симферополь планировала осуществлять авиакомпания «Саратовские авиалинии».