Прямые рейсы в Симферополь запускают из Липецка
Аэропорт Липецка расширил сеть региональных маршрутов. С 9 июня запущены прямые рейсы в Симферополь.
Перелеты будут осуществляться на самолетах Bombardier вместимостью 50 кресел. Рейсы стоят в расписании дважды в неделю — по средам и субботам. Обслуживать направление будет авиакомпания «РусЛайн». Об этом сообщает Lipetskmedia.
В аэропорту уточняют, что стоимость билетов составит около 10,2 тыс. рублей.
Ранее рейсы из Липецка в Симферополь планировала осуществлять авиакомпания «Саратовские авиалинии».