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Мероприятие «Аллея памяти» пройдет в Пензе в ночь на 22 июня

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В Пензе обнародована программа мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби — началу Великой Отечественной войны. Будут приспущены государственные флаги. В ночь на 22 июня пройдет массовое патриотическое мероприятие «Аллея памяти» у Монумента воинской и трудовой славы.

Также 22 июня состоится церемония возложения венков и цветов к монументу, воинским памятникам и захоронениям на территории областного центра. Подобные акции состоятся во всех муниципальных образованиях региона, отмечает ИА «Пенза-Пресс».

Напомним, в Тамбове впервые покажут историческую реконструкцию сражений Берлинской операции 1945 года. В мероприятиях будут задействованы пиротехника, военная техника и амуниция, оружие времен Великой Отечественной войны. Фестиваль «Этот День Победы» пройдет в рамках Дня России и Дня города с 11 по 12 июня. 

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