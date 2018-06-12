В 1990-м году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР — мы стали самостоятельной страной. Но нам еще предстояло сформироваться как нации и по-настоящему независимому государству. Мы относительно недавно начали понимать, какую роль играем на мировой арене, научились самостоятельно справляться с трудностями, работать и развиваться. Сегодня «государство», «независимость» и «суверенитет» — уже не формальные термины, а понятные и близкие гражданам категории. И именно поэтому День России по праву претендует на видное место в череде общенациональных праздников.

В начале 1990-х на рабочей стоянке правительства всегда было много автомобилей с красными и желтыми номерами. Это были машины дипломатов и представителей совместных с зарубежными партнерами компаний. На них ездили эксперты и чиновники: привычная для того времени картина.

Сейчас такое сложно себе представить. Сильная экономика — одна из основ нашего суверенитета — позволяет нам принимать самостоятельные решения как внутри страны, так и на международной арене. И исходить при этом исключительно из наших национальных интересов. Немаловажно, что стратегически важные отрасли дополнительно защищены: работать в них могут только российские компании и российское государство. И, кстати, успешно работают — даже после того, как на фоне санкционных войн Россия лишилась некоторой импортной техники и оборудования.

Часто приходится слышать — мол, за суверенитет надо платить: нужных вещей не купишь, отдохнуть не съездишь, куда захочется. Но это вовсе не означает закрытость или изоляцию. Для меня «суверенитет» — скорее право на достойное поведение и условия, которые позволяют вести себя достойно и независимо. Это возможность приглашать гостей по желанию, договариваться о взаимовыгодном партнерстве, принимать законы, которые соответствуют целям России и российскому менталитету.

Кстати, менталитет наряду с экономической, военной и политической состоятельностью — тоже важная часть нашей независимости. Россияне категорически не любят, когда на них пытаются давить и наступают на ноги. Благо наш нынешний уровень развития и возможности позволяют сопротивляться любому давлению и выбирать собственный маршрут.

По мере того как развивались эти составляющие нашего суверенитета, центробежные силы в России сменились центростремительными. Помните, в 1990-е были демонстрации против общего государства? Многие предлагали разделиться по субъектам и жить отдельно. Но история предпочла другой сценарий. Регионы, наоборот, собрались в единую страну. Люди чувствуют, что мы должны быть вместе, и это чувство необходимо сохранять и развивать.

С этой точки зрения День России — важное подспорье. В идее и истории праздника сосредоточены наши представления о единстве и независимости. Сейчас у нас есть всё, чтобы применять эти представления на практике, поэтому 12 июня закономерно превращается из формального выходного в действительно важную дату. 20 лет назад этот день был почти незаметным, но сейчас его значение всячески подчеркивается на общенациональном уровне, в процесс вовлекается вся страна. В Кремле вручают государственные премии, телеканалы дают подборку тематических сюжетов. Обычные люди вспоминают, какой большой путь нами пройден, и, без сомнения, проникаются чувством национальной гордости.

И все-таки сейчас Дню России не хватает достаточного количества организованных массовых мероприятий. Чаще всего они проводятся либо на общегосударственном, либо на совсем локальном, почти местечковом уровне. Безусловно, эти форматы тоже крайне важны. Но необходимо добавить активности на уровне регионов — ведь именно из них складывается единство российского народа и государства.

Конечно же, региональные традиции празднования нужно создавать не по команде сверху, а постепенно формируя привычку и повышая статус праздничной даты. Например, многие ежегодные торжественные мероприятия стоит проводить именно 12 июня.

Возможно, формат празднования следует вывести на природу и организовывать в этот день народные гуляния. Тем более время года позволяет хорошо отдохнуть на свежем воздухе. Такой опыт в некоторых регионах уже есть, и россияне с удовольствием в него включаются. Думаю, лет через пять традиция отмечать 12 июня на природе вполне может стать повсеместной.

У нас много праздников с похожими или смежными смыслами: День народного единства, День российского флага, День Конституции. Но, пожалуй, ни один из них не празднуют с такой готовностью и искренностью, как 12 июня. Страна поняла и приняла этот день — он попал в унисон с самоощущением россиян. А традиции и форматы празднования, уверен, еще сложатся. Как сложились условия для того, чтобы мы стали действительно суверенным государством и полноправным игроком на мировой арене.