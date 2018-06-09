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В Кремле рассказали о темах телефонного разговора Путина и Порошенко

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Украины Петром Порошенко. Разговор состоялся по инициативе Киева, сообщила пресс-служба украинского лидера.

Российский президент, в частности, потребовал от Порошенко немедленно освободить журналистов, арестованных на Украине. В свою очередь, украинский глава выразил обеспокоенность состоянием здоровья задержанных в России украинцев.

Кроме того, Москва и Киев договорились, что в скором времени заключенных посетят уполномоченные по правам человека, передает «РИА Новости».

Помимо этого, Путин и Порошенко обсудили ситуацию в Донбассе и ход реализации минских соглашений.

15 мая украинские силовики провели обыски в агентстве «РИА Новости Украина» в Киеве. Помимо этого, сотрудники СБУ рано утром задержали главу портала Кирилла Вышинского. Журналисту предъявили обвинение в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик на востоке Украины.

Украинец Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Также был осужден на 10 лет его помощник Александр Кольченко, еще два фигуранта дела получили по семь лет заключения.

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