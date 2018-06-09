Первую в России универсальную систему оплаты проезда запустят в Якутске

Первую в России универсальную систему оплаты проезда планируют запустить в Якутске с 1 июля. Теперь пассажиры смогут оплачивать проезд в общественном транспорте при помощи банковских карт, смартфонов, за наличный расчет, привычными транспортными картами.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с начала марта на территории Якутска такая система действовала в тестовом режиме. За это время были проанализированы аспекты работы системы и проверено программное обеспечение. Все выявленные неполадки были устранены, сообщает ИА YakutiaMedia.

Универсальная оплата проезда предполагает возможность оплаты старыми способами и новыми. Теперь появится возможность произвести оплату банковской картой или смартфоном, а также пополнить баланс при помощи мобильного приложения.

Как рассказал руководитель МУП «ЯПАК» Сергей Максимов, для реализации проекта была проделана большая работа. Стоимость нового оборудования для транспорта составила около 80 млн рублей.

После официального ввода новой системы проезда пассажир будет иметь полное право проехать в автобусе бесплатно, если его банковская карта не считывается устройством.