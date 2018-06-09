Власти Омска закупят 20 парковых пылесосов

Мэрия Омска намерена закупить большое количество новой дорожной техники. В закупке значатся 20 профессиональных парковых пылесосов.

Технику планируется оформлять в лизинг, максимальная цена контракта составит 256 млн рублей. Власти города рассчитывают получить 20 парковых пылесосов, десять самосвалов и столько же тракторов, семь комбинированных дорожных машин, семь автогрейдеров, семь погрузчиков и снегопогрузчиков, а также вибрационный каток и другие машины. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Согласно условиям закупки, предполагается заключение лизинга сроком на три года. Аванс составит 24,8 млн рублей.

Победителю аукциона необходимо поставить технику в срок до 3 сентября.