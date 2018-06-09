Прямой эфир

Власти Омска закупят 20 парковых пылесосов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэрия Омска намерена закупить большое количество новой дорожной техники. В закупке значатся 20 профессиональных парковых пылесосов.

Технику планируется оформлять в лизинг, максимальная цена контракта составит 256 млн рублей. Власти города рассчитывают получить 20 парковых пылесосов, десять самосвалов и столько же тракторов, семь комбинированных дорожных машин, семь автогрейдеров, семь погрузчиков и снегопогрузчиков, а также вибрационный каток и другие машины. Об этом сообщает РИА «Омск-информ».

Согласно условиям закупки, предполагается заключение лизинга сроком на три года. Аванс составит 24,8 млн рублей.

Победителю аукциона необходимо поставить технику в срок до 3 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Омской области не освоили направленный на ремонт дорог 1 млрд рублей
Просевшую пешеходную зону набережной в Омске отремонтировали

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017