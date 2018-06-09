Подозреваемый в нападении на 11-летнюю девочку объяснил свои мотивы

Подозреваемый в нападении на 11-летнюю школьницу в Москве рассказал во время допроса о мотивах своих действий.

Как стало известно РЕН ТВ, мужчина заявил, что ему понадобился телефон, чтобы позвонить, и другого способа его заполучить, кроме нападения с ножом, он не нашел.

Ранее «Московский комсомолец» сообщил, что мужчина, которого зовут Виталий Косячкин, не смог объяснить причины своих действий и пожаловался на провалы в памяти в день нападения. Издание отметило, что задержанный внешне похож на преступника, который с 2014 года находится в розыске за убийство студентки Марии Гликиной в Нижнем Новгороде.

Косячкина задержали при попытке уехать из Москвы, где он жил в общежитии, в Нижний Новгород. При обыске у него нашли нож, которым ранили девочку.

Нападение произошло 8 июня в подъезде дома в 4-м Очаковском переулке. Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина входил в дом за девочкой. По словам матери потерпевшей, школьница получила несколько проникающих ранений внутренних органов и находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.