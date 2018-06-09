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МЧС эвакуировало мужчину с переломом ноги из леса в Иркутском районе

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Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать мужчину с переломом ноги из леса в Иркутском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент произошел в пятницу, 8 июня, в семи км от садоводства «Лебединка». Со спасателями связался мужчина и рассказал, что ему позвонил его друг и попросил о помощи. Мужчина упал в лесу с дерева и теперь не может самостоятельно выбраться, сообщает ИА IrkutskMedia.

Спасатели прибыли на место происшествия и оказали первую медицинскую помощь пострадавшему. Оказалось, что у него сломана нога. С помощью горных носилок мужчину пронесли через лес и доставили в «Лебединку», где уже ждала карета скорой медицинской помощи.

С учетом сложности местности эвакуация заняла около пяти часов.

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