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Более 800 многоквартирных домой отремонтируют в Приангарье в 2018 году

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Более 800 многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать в Иркутской области в 2018 году. Стоимость работ составит 4,7 млрд рублей.  Об этом рассказал исполняющий обязанности генерального директора областного фонда капитального ремонта Кирилл Сороковиков на совещании, которое провел первый заместитель губернатора – председатель правительства Приангарья Руслан Болотов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в настоящее время заключено 50 договоров с подрядными организациями на проведение ремонтных работ в 413 домах. До 20 июня планируют заключить договоры на ремонт еще 318 домов. Таким образом до конца года будет отремонтировано 825 домов, сообщает ИА IrkutskMedia.

Как отметил Руслан Болотов, специалисты фонда капремонта и представители всех контролирующих организаций должны строго проследить за выполнением работ и договорных условий.

Работы осуществляются в рамках региональной программы. С 2014 года из нее были исключены более 1,1 тыс. домов по причине признания их аварийными. В марте 2018 года была проведена актуализация программы, в ходе которой из программы были исключены еще 237 домов. В июне были направлены предложения об исключении еще 61 дома.

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