В Казань на ЧМ-2018 приедет 78-летний «Король польских фанатов»

Матч ЧМ-2018 в Казани посетит 78-летний болельщик сборной Польши Анджей Бобовски, который не пропускал ни одного мундиаля с 1978 года. Мужчина известен как Бобо или «Король польских фанатов». Он признался, что мечтает о том, чтобы в финале турнира встретились команды России и Польши.

«Сначала я поеду на матч против Сенегала в Москву — он пройдет на стадионе «Спартак». Потом я полечу в Казань, а оттуда — в Волгоград», — отметил 78-летний любитель футбола. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на The New York Times.

В общей сложности Бобовски посетил 135 матчей чемпионатов мира. Сборная Польши проведет в столице Татарстана один матч группового этапа — 24 июня поляки на «Казань-Арене» сыграют против команды Колумбии.

Около 13 тыс. граждан Польши получили паспорт болельщика и приедут на чемпионат мира по футболу, на следующей неделе стартующий в России. Два матча польской сборной, которые пройдут в Москве и Казани, также посетит глава диппредставительства этой страны в РФ Влодзимеж Марчиняк. Шесть лет назад во время чемпионата Европы в Варшаве были зафиксированы неоднократные стычки польских футбольных фанатов с российскими.