Младенец выжил при падении с десятого этажа в Тюмени

Врачи рассказали о здоровье ребенка, который выпал из окна на десятом этаже в Тюмени. Состояние 11-месячного мальчика оценивается как стабильно тяжелое.

Малыш был госпитализирован с травмой головы, разрывом селезенки и печени в крайне тяжелом состоянии. Врачи ввели младенца в медикаментозный сон. Спустя полторы недели после происшествия врачи сообщили о стабилизации состояния ребенка. Об этом пишет портал «Наш город».

По данным следствия, ребенок в момент несчастного случая находился в комнате один. Он забрался на подоконник за кошкой и выпал из окна.

Как сообщал портал iz.ru, в Казани скончался шестилетний ребенок, который выпал из окна на седьмом этаже.