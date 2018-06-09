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Многодетной семье из Томска пообещали участок после обращения к Путину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Власти Томской области пообещали выделить землю многодетной семье Натальи Журовой, которая обратилась к президенту России в ходе «прямой линии». По словам главы региона Сергея Жвачкина, получить участок они смогут через 2-3 года.

 Он также отметил, что власти не могут предоставить его мгновенно, так как существует закон, который обязывает рассматривать заявки в порядке очереди.

«Ни разговор с президентом, ни встреча с губернатором не дают основания закон нарушить. И Наталья Николаевна, и ее муж Алексей Иванович на встрече со мной с этим согласились», — приводит слова губернатора «РИА Новости».

Жвачкин также рассказал, что поручил выделить из бюджета на 2019 год средства для подготовки земель под индивидуальное жилищное строительство и передачи этих территорий многодетным семьям. На данный момент в регионе более 3,7 тыс льготников стоят в очереди на получение бесплатных участков.

7 мая многодетная жительница Томской области Наталья Журoва во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась главе государства на то, что в 2010 году встала на очередь для получения положенного по закону земельного участка, но за восемь лет ожидания семья с 734-го места в списке поднялась не выше 300-го.

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