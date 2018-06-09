Владелец Forbes в России уволил главного редактора Николая Ускова

Николай Усков освобожден от должности главного редактора Forbes Россия. Он был уволен из-за систематических нарушений трудовой дисциплины.

«Николай Усков освобожден от должности главного редактора «Forbes», исполняющим обязанности назначен Николай Мазурин, ранее занимавший пост шеф-редактора издания. Кадровые решения вступают в силу 9 июня», — говорится в заявлении медиагруппы ACMG, владеющей изданием.

В частности, Усков нарушил пункт трудового договора «о не конкуренции», сообщает «РИА Новости».

Мазурин, возглавивший издание, будет руководить редакцией журнала и сайтом Forbes.ru. В его задачи войдет развитие коммуникации со средним и крупным бизнесом.

Николай Усков — известный российский журналист и историк-медиевист. Он возглавил Forbes Россия в январе 2016 года. Также работал в таких издания как журнал Men’s Health, «Сноб» и многих других.