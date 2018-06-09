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Ряд железнодорожных станций в ЕАО реконструируют

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Начальник Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Николай Маклыгин по приглашению губернатора Еврейской автономной области принял участие во встрече с делегацией народного правительства провинции Хэйлунцзян (КНР), которая состоялась в Биробиджане 8 июня. В ходе переговоров стороны обсудили вопрос строительства железнодорожного мостового перехода через реку Амур Нижнеленинское–Тунцзян и прилегающей инфраструктуры.

В рамках проекта планируется осуществить реконструкцию станций Биробиджан-II, Бирофельд, Унгун и Ленинск, а также моста через реку Большая Бира. Помимо этого, на участке Биробиджан–Ленинск будут реконструированы технологическая линия связи и искусственные сооружения, а также электрифицирован участок Биробиджан-I–Биробиджан-II, сообщает ИА EAOMedia.

Предполагается, что с вводом в эксплуатацию второго железнодорожного перехода с приграничной провинцией Хэйлунцзян грузооборот увеличится более чем на 8 млн т в год, а в будущем — до 20 млн т.

В 2017 году на пограничном переходе Гродеково–Суйфэньхэ был достигнут максимальный показатель за все 120 лет существования: было перевезено свыше 10 млн т грузов в обоих направлениях.

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