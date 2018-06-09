Ограничения для грузовиков вводят в Самаре на время ЧМ-2018

Грузовики не смогут заезжать на территорию Самары в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Ограничения будут действовать в определенные дни с 7 до 24 часов.

Ожидается, что запрет введут за день и в день проведения матчей. Это 16–17 июня, 20–21 июня, 24–25 июня, 27–28 июня, 1–2 июля и 6–7 июля. Большегрузы смогут передвигаться по городу лишь ночью. При этом часть въездов в город останется открытой для грузовиков, поясняет НИА «Самара».

Для информирования водителей о действующих ограничениях планируется установка дорожных знаков. Ограничения не распространяются на машины экстренных служб, перевозку грузов, необходимых для ликвидации чрезвычайных происшествий, машины коммунальных и аварийных служб.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Россию за время мундиаля посетит 1,5 млн болельщиков из разных стран.