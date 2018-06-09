Прямой эфир

Путин провел телефонный разговор с Порошенко

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, разговор состоялся», — передает его слова ТАСС.

Стороны обсудили состояние здоровья осужденных в РФ граждан Украины, а также договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран в ближайшее время посетят заключенных, сообщила пресс-служба Порошенкo.

15 мая СБУ провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день украинские силовики задержали главу портала Кирилла Вышинского, а спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене. Журналиста арестовали на два месяца.

В августе 2015 года суд в России приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин рассказал о разнице между делами Вышинского и Сенцова
Москалькова пообещала навестить режиссера Сенцова и журналиста Вышинского

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017