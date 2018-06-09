Путин провел телефонный разговор с Порошенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Петром Порошенко. Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да, разговор состоялся», — передает его слова ТАСС.

Стороны обсудили состояние здоровья осужденных в РФ граждан Украины, а также договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран в ближайшее время посетят заключенных, сообщила пресс-служба Порошенкo.

15 мая СБУ провела обыски в редакции «РИА Новости Украина» в Киеве. В этот же день украинские силовики задержали главу портала Кирилла Вышинского, а спустя два дня ему предъявили обвинение в госизмене. Журналиста арестовали на два месяца.

В августе 2015 года суд в России приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.