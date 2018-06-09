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Кинокритик призвал не связывать с политикой снятый на Украине ролик Гая Ричи

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Фото: youtube.com
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Снимать видео в одной стране и выдавать ее за другую является нормой в киноиндустрии. Таким образом кинокритик Давид Шнейдеров прокомментировал сообщения СМИ о том, что британский режиссер Гай Ричи снимал видеоролик к ЧМ-2018 в России на Украине.

Шнейдеров призвал не искать в действиях режиссера политического контекста.

«Очень часто кино снимают не в тех местах, которые описаны. Продюсеры выбирают там, где дешевле. Возможно, просто Гаю Ричи предложили более хорошие условия, более удобные, в более легкой доступности. Я думаю, что вполне в Киеве можно найти те районы, которые поразительно напоминают Россию», — заявил он в беседе с НСН.

Гай Ричи накануне презентовал рекламный ролик для бренда Beats Audio. Пользователи Сети заметили, что съемки проходили на Украине вместо России. Начинается видео с панорамы одного из спальных районов Киева Березняки. Ролик посвящен мальчику, который является «надеждой русского футбола». Место съемок также выдают несколько магнитов на холодильник с надписями на украинском языке и логотип местного производителя молока. В съемках видео, в числе прочих, приняли участие Федор Смолов, Серена Уильямс и Давид де Хеа.

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