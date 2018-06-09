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МИД Китая рассказал о подаренных Путиным Си Цзиньпину сладостях и чае

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Фото: REUTERS/Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin
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Президент России Владимир Путин подарил председателю КНР Си Цнизьпину не только русскую баню из алтайского кедра, но и сибирские орехи, мед и чай. Об этом со ссылкой на МИД Китая сообщает «РИА Новости».

Ранее в субботу, 9 июня, стало известно, что обещанный Путиным сюрприз для китайского лидера — это русская баня, построенная из 200-летнего кедра. Она пока не собрана, но российский президент показал фото того, как строение будет выглядеть после монтажа. Си Цзиньпин назвал ее «уникальным домом» и пообещал подумать, где ее поставит.

Накануне визита в КНР Путин дал интервью Медиакорпорации Китая и сказал, что привезет Си Цзиньпину подарок, однако отказался говорить, что это, чтобы не испортить сюрприз.

В 2016 году российский лидер подарил китайскому коллеге ящик российского мороженого.

Путин находится в Китае с трехдневным визитом. Помимо переговоров с председателем КНР, он намерен посетить саммит ШОС.

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