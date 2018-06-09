Микрорайоны Комсомольска-на-Амуре переведут на природный газ с Сахалина

Несколько микрорайонов Комсомольска-на-Амуре планируют перевести на природный газ с Сахалина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Губернатор края Вячеслав Шпорт принял участие в церемонии открытия газораспределительной станции № 2 и участка трубопровода в Комсомольске-на-Амуре. Открытие объектов позволит газифицировать многие районы города, сообщает ИА SakhalinMedia.

Как рассказал Вячеслав Шпорт, на данный момент в городе к газу подключено 80% квартир — это самый большой показатель по краю. Теперь на голубое топливо можно будет перевести некоторые оставшиеся микрорайоны города, среди них микрорайоны Парковый, Менделеево, Силинский и другие.

Подача газа потребителям Комсомольска-на-Амуре ведется с 1987 года по магистральному трубопроводу Оха–Комсомольск-на-Амуре.