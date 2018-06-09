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Фестиваль античного искусства проходит на горе Митридат в Крыму

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На территории древнего города Пантикапей на горе Митридат открылся Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны». На него съехались эксперты из России, Греции, Казахстана, Израиля, Германии и Белоруссии.

Как рассказали ИА «Крыминформ» в министерстве культуры Крыма, в рамках фестиваля пройдут «Театральные страницы», «Музейные страницы» и «Киностраницы». Это мастер-классы по театральному искусству, музейному делу и кино, а также встречи с прославленными режиссерами.

Кроме того, на площадках фестиваля выступят уникальные оркестры из Екатеринбурга. Продлится форум до 13 июня. Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что Крым был признан самым фестивальным регионом. Он набрал голоса благодаря своим фестивалям Koktebel Jazz Party в Коктебеле, ZB Fest в Балаклаве, «Барабулька» в Феодосии, и «Боспорские врата» в Керчи.

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