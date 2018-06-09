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Въезд в леса ограничили в Оренбургской области из-за вредителей

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В нескольких районах Оренбургской области ограничили въезд на территорию лесных массивов. Это связано с мероприятиями по вытравлению опасных для хвойных деревьев вредителей.

Ограничение распространяется до 24 июня в Домбаровском, Сорочинском, Соль-Илецком, Ташлинском, Первомайском и Акбулакском районах. По данным министерства лесного хозяйства региона, в лесах будут проводиться мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов. В частности, речь идет о звездчатом пилильщике-ткаче, сообщает РИА «Оренбуржье».

Эксперты поясняют, что насекомые опасны и могут уничтожать деревья на больших площадях. В основном страдают сосновые насаждения в возрасте до 40 лет. Очаги размножения возникают с периодичностью около 10–15 лет.

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