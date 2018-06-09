Названо вероятное имя нашедшегося в Афганистане советского летчика

Советского летчика, выжившего после того, как его самолет был сбит в Афганистане в 1980-е годы, вероятно, зовут Александр Баранов. Однако, по словам заместителя руководителя ветеранской организации «Боевое братство» Вячеслава Калинина, эта информация требует тщательной проверки.

Поиски пропавшего летчика ведутся как по официальным, так и по неофициальным каналам, рассказал он «РИА Новости».

Александр Баранов — старший лейтенант, старший летчик второй авиационной эскадрильи штурмового авиаполка Су-25 в Баграме. Он не вернулся с вылета 2 сентября 1986 года, и ни его самого, ни самолет найти не удалось.

Командир той же эскадрильи Василий Высоцкий рассказал, что совершил вместе с Барановым десятки боевых вылетов, но за несколько месяцев до его пропажи перевелся в другое подразделение.

2 июня заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что в 1987 году в Афганистане пропали три советских летчика. Российские власти выясняют, кто из них мог найтись живым спустя несколько десятилетий. По имеющимся на сегодняшний день данным, Советская армия потеряла в Афганистане 14 427 человек, КГБ — 576 человек, МВД — 28 человек.

Днем ранее руководитель Союза десантников России Валерий Востротин заявил, что получил из источников, которым можно доверять, информацию о том, что один из пропавших в Афганистане советских летчиков жив и хочет вернуться на родину. Его имя не называли из соображений конфиденциальности. В этот день сообщалось, что в списке пропавших без вести в Афганистане в 1987 году был только один офицер военно-воздушных сил — старший лейтенант Сергей Пантелюк. Он отправился на задание и, вероятно, был сбит в 180 км северо-восточнее Баграма, взят в плен и отправлен в Пакистан. Его дочь Лариса рассказала журналистам, что никогда не знала отца: он отправился в командировку, когда ее мама была беременна, и не вернулся.