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Единственный разрешенный пляж открылся в Красноярске

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Главный и единственный разрешенный пляж, где могут отдыхать жители Красноярска, открылся на Абаканской протоке.

После проведенных проверок было установлено, что единственным местом в городе, где можно купаться, стал пляж на Абаканской протоке. Все остальные места являются небезопасными, и купаться в них запрещено, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В краевом управлении МЧС напоминают, что необходимо быть осторожными и не заплывать за буйки, так как там может быть резкий обрыв дна, заросли водорослей или холодный ключ. Также нельзя прыгать в воду в неизвестном месте из-за риска удариться головой о грунт, корягу, сваю и получить травмы, в том числе несовместимые с жизнью.

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