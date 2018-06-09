Единственный разрешенный пляж открылся в Красноярске

Главный и единственный разрешенный пляж, где могут отдыхать жители Красноярска, открылся на Абаканской протоке.

После проведенных проверок было установлено, что единственным местом в городе, где можно купаться, стал пляж на Абаканской протоке. Все остальные места являются небезопасными, и купаться в них запрещено, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В краевом управлении МЧС напоминают, что необходимо быть осторожными и не заплывать за буйки, так как там может быть резкий обрыв дна, заросли водорослей или холодный ключ. Также нельзя прыгать в воду в неизвестном месте из-за риска удариться головой о грунт, корягу, сваю и получить травмы, в том числе несовместимые с жизнью.