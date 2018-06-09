Костолевский назвал трагическим известие о смерти актера Охлупина

Актер театра и кино Игорь Костолевский прокомментировал известие о кончине народного артиста РСФСР Игоря Охлупина. Он назвал коллегу, ушедшего из жизни, замечательным и настоящим русским артистом.

«Для меня это трагическая весть, просто настоящий шок», — цитирует Костолевского «РИА Новости».

По словам народного артиста России, это большая утрата как для него самого, так и для всего театра и для российского кинематографа. «Во всем, что он делал на сцене, было столько души, столько таланта. Я с ним много играл. Он был чудесным партнером», — вспоминает Костолевский.

Артист также выразил соболезнования родным и близким Охлупина, сообщает телеканал «360».

Московский академический театр имени Маяковского обещал сообщить о дате и времени прощания с народным артистом РСФСР Игорем Охлупиным позже.

Художественный руководитель Московского академического театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис отметил, что коллектив театра скорбит в связи с кончиной Игоря Охлупина.

Игорь Охлупин скончался в больнице после непродолжительной болезни на 80-м году жизни. Охлупин впервые появился на экране в 1960 году в фильме «Алешкина любовь». В 1960-1980-х годах снимался в таких картинах, как «Ночь коротка», «Обелиск» и «Тучи над Борском». Зрителям актер больше всего запомнился по роли Филиппа Соломина в «Сибириаде» Андрея Кончаловского.