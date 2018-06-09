Хабаровский фонд капремонта начал работы в бывшем военном городке

Пилотный проект «Новая жизнь» НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» начал ремонтные работы в домах села Гаровка-2 Хабаровского края. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Неделю назад рабочие приступили к ремонту кровли дома № 20. В дальнейшем планируется ремонт в домах № 22 и 24. Специалисты фонда обязаны контролировать все процессы и стадии работ, выезжая на объекты и проводя визуальные инспекции на всех стадиях работ, сообщает ИА AmurMedia.

Последняя проверка, которая прошла 7 июня, выявила ряд недочетов. Кровельное покрытие уже демонтировано и уложена стяжка, но специалисты сделали замечания относительно восстановления парапетов, замены некоторых труб, штукатурки и других моментов.

Работы начались после обращения местных жителей о содействии в скорейшем проведении капитального ремонта крыш. Также большинство инженерных систем в домах устарели в моральном и физическом смыслах.