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Выставка картин пейзажиста Шилова открылась в Музее Победы

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Фото: victorymuseum.ru
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Выставка российского художника-пейзажиста Александра Шилова «В сердцах людей раскинулась она» открылась в московском Музее Победы ко Дню России. 

Всего представлено около 30 полотен, которые были созданы в разных местах страны — в Средней полосе, на Валааме, в Москве и на Кавказе.

«Природа — это как ковер, на котором разные национальности, разные вероисповедания, — это всё безграничная Россия. Каждый ее уголок по мере поездки я попытался на этой выставке запечатлеть. Запечатлеть ее величие, ее ментальность, ее ранимость и ее силу», — приводит слова художника ТАСС

С экспозиции начнется проект «Наша Родина Россия», в рамках которого Шилов посетит различные регионы страны. Итогом станет собрание живописных пейзажей. 

Как отметил директор Музея Победы Александр Школьник, продолжением проекта может стать всероссийский конкурс под тем же названием, что и выставка. 

«В нем примут участие наши юные художники, все те, для кого родная природа является, так же как и для Александра Александровича, главным источником вдохновения», — отметил он. 

День России празднуется в РФ 12 июня с 1992 года. Он приурочен к принятию Декларации о государственном суверенитете РСФСР, которое состоялось в 1990 году.

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