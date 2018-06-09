Единую диспетчерскую службу скорой помощи запустят в Тульской области

Сотрудникам диспетчерской службы представили их рабочие места в едином для региона Территориальном центре медицины катастроф, скорой и неотложной помощи. Диспетчеры будут управлять скорой медицинской помощью по всей Тульской области.

В службе созданы все условия для работы в круглосуточном режиме. Для сотрудников есть многоканальная IP-телефония, разговоры будут вестись с помощью гарнитуры, чтобы диспетчеры имели возможность быстро записать поступающую при разговоре информацию. Также для персонала организовали комнату отдыха.

Единая диспетчерская служба должна сократить время ожидания ответа оператора по телефону 03 и время ожидания скорой помощи, сообщают «Тульские новости». Диспетчер, который прошел специальное обучение, вводит данные в систему, а Территориальный центр координирует работу бригад.