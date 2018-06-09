Все бесхозные пруды оформят в собственность в Удмуртии

Власти Удмуртии намерены отдать в добрые руки бесхозные пруды. По информации пресс-службы главы и правительства республики, природные объекты будут оформлять в собственность муниципальных образований.

Водоемы, которым хозяев не найдут, планируется ликвидировать. Аналогичная судьба ждет бесхозные гидротехнические сооружения. Как передает ИА «Сусанин», обсуждается вопрос о создании госпрограммы Удмуртии по водохозяйственной деятельности с мероприятиями защиты населенных пунктов от паводков.

Напомним, «Кочевая мастерская архитектуры культурного наследия» проедет по четырем районам республики. Совместно с местными жителями специалисты спроектируют комфортное общественное пространство вокруг памятников. По данным агентства по госохране объектов культурного наследия, летом участники экспедиции будут двигаться по южной ветке Сибирского тракта.