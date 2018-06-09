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Скончался президент Федерации футбола Косово

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Фото: youtube.com
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Бывший футболист сборной Югославии и белградского «Партизана» Фадиль Вокри, возглавлявший Федерацию футбола Косово (ФФК), скончался в возрасте 57 лет. Причина смерти — сердечный приступ.

Вокри родился 23 июля 1960 года в Подуево. Он выступал за «Приштину», «Партизан», турецкий «Фенербахче» и ряд французских клубов. Завершил карьеру в 1995 году.

С 1984 по 1987 год играл за сборную Югославии, став единственным албанцем в ее составе. Провел 12 матчей, забив шесть мячей, сообщает пресс-служба ФФК.

С 16 февраля 2006 года возглавлял Федерацию футбола Косово. Он трижды переизбирался на эту должность.

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