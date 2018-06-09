«Единая Россия» выдвинула Воробьева в губернаторы Подмосковья

Подмосковное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатом в губернаторы области действующего главу региона Андрея Воробьева. Решение принято по итогам голосования на внеочередном съезде партии.

Его кандидатуру подержали 199 человек. Другие участники праймериз — Роман Володин, Валентина Кабанова, Александр Лысенко и Александр Толмачев —набрали намного меньше голосов, передает ТАСС.

В конце мая Воробьев заявил, что намерен принять участие в выборах главы Московской области. По словам политика, его стратегическая задача заключается в том, чтобы сделать регион «сильным, здоровым и чистым».

Выборы губернатора пройдут 9 сентября в единый день голосования. Для того чтобы избиратели могли сделать свой выбор за пределами региона, Мособлдума ранее приняла необходимые поправки.